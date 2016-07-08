（更正）综述：美国6月非农就业料反弹 证明经济已重拾动力

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
（更正：正文第二段应为“八年半低点4.7%”，非“八年半低点4.7”。）
路透华盛顿7月8日 - 美国6月就业增长料将反弹，因威瑞森通讯(VZ.N)罢工员工重返岗位，且薪资也可能稳定增长，进一步证明经济在第一季度陷入低迷后重拾动力。
根据路透对分析师的调查，美国劳工部周五公布的就业报告或将显示，上月非农就业岗位增加17.5万个，而5月仅增加了3.8万个。失业率料将从一个月前所及的八年半低点4.7%上升至4.8%，因部分求职者重返就业市场。
经济强劲的迹象将受到美国联邦储备委员会(美联储/FED)的欢迎。但分析师称，该报告对短期利率前景可能没什么影响，因为美联储要等待更多数据出炉，以评估英国上月公投退欧对经济造成的影响。
“强劲的就业数据和稳健的国内生产总值(GDP)增长对美联储来说有什么意义吗？也许不会。美联储官员们就像弹珠一样，从这次暂时危机跳到下一次危机，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。
6月23日的英国退欧公投搅乱了金融市场，令人担心持续的市场动荡或对公司招聘和投资决定产生负面影响。分析师们也曾警告，欧洲经济增长放缓以及美元走强可能会给美国经济带来压力。
美联储周三公布6月14-15日的会议记录显示，官员们“认为…等待有关英国公投结果的更多数据是审慎的做法。”
美联储去年12月加息，为近10年来首次，但市场目前预计今年不会再次加息。
5月非农就业报告意外惨淡，就业岗位增幅创2010年9月以来最少，部分反映了威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)工人持续一个月的罢工，造成就业岗位减少3.51万个。随着他们重返工作岗位，信息产业就业可能回升。
建筑、零售、休闲娱乐和酒店业就业也料增长。分析师称，年初反常的温暖天气提振了这些领域的就业，导致过去两个月的就业形势有所降温。
预计建筑业就业也将增加，结束之前两个月的下降趋势，但制造业就业可能持平，矿业就业或许维持下行趋势。
**动能减缓**
虽然预期6月就业反弹，但就业市场远期动能已经减缓。第四季每月平均就业增长28.2万个，但今年前五个月，每月平均仅增加15万个就业岗位。
分析师称减速是正常的，因为经济从2007-09年衰退复苏已经进行了几年，就业市场接近充分就业。
“就业市场放缓，因为商业周期在放缓。可吸收的闲置部分减少，”渣打银行驻纽约资深美国经济分析师Thomas Costerg称。
6月非农就业增长更为强劲将与消费者支出和楼市数据一道，暗示经济环比年率增幅较第一季疲软的1.1%上升。亚特兰大联储现预计第二季经济增长2.4%。
就业市场收紧料对薪资施加上行压力。平均时薪6月料上升0.2%，与5月升幅类似。收入较上年增幅料高达2.7%，5月为上涨2.5%。
就业参与率料上升，5月为下降0.2个百分点至62.6%。
“不考虑波动...参与率在过去几年下跌后企稳，就业增长足够强劲，可以逐渐减少就业市场余下的闲置劳动力，”高盛分析师Zach Pandl称。(完)
(编译 王颖/李爽/王丽鑫；审校 张荻/许娜/杜明霞)
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