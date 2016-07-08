（更正）综述：美国6月非农就业料反弹 证明经济已重拾动力

2016年1月8日，华盛顿，美国商会基金会举办的一次照片活动现场的资料图。 REUTERS/Gary Cameron

（更正：正文第二段应为“八年半低点4.7%”，非“八年半低点4.7”。）

路透华盛顿7月8日 - 美国6月就业增长料将反弹，因威瑞森通讯(VZ.N)罢工员工重返岗位，且薪资也可能稳定增长，进一步证明经济在第一季度陷入低迷后重拾动力。

根据路透对分析师的调查，美国劳工部周五公布的就业报告或将显示，上月非农就业岗位增加17.5万个，而5月仅增加了3.8万个。失业率料将从一个月前所及的八年半低点4.7%上升至4.8%，因部分求职者重返就业市场。

经济强劲的迹象将受到美国联邦储备委员会(美联储/FED)的欢迎。但分析师称，该报告对短期利率前景可能没什么影响，因为美联储要等待更多数据出炉，以评估英国上月公投退欧对经济造成的影响。

“强劲的就业数据和稳健的国内生产总值(GDP)增长对美联储来说有什么意义吗？也许不会。美联储官员们就像弹珠一样，从这次暂时危机跳到下一次危机，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

6月23日的英国退欧公投搅乱了金融市场，令人担心持续的市场动荡或对公司招聘和投资决定产生负面影响。分析师们也曾警告，欧洲经济增长放缓以及美元走强可能会给美国经济带来压力。

美联储周三公布6月14-15日的会议记录显示，官员们“认为…等待有关英国公投结果的更多数据是审慎的做法。”

美联储去年12月加息，为近10年来首次，但市场目前预计今年不会再次加息。

5月非农就业报告意外惨淡，就业岗位增幅创2010年9月以来最少，部分反映了威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)工人持续一个月的罢工，造成就业岗位减少3.51万个。随着他们重返工作岗位，信息产业就业可能回升。

建筑、零售、休闲娱乐和酒店业就业也料增长。分析师称，年初反常的温暖天气提振了这些领域的就业，导致过去两个月的就业形势有所降温。

预计建筑业就业也将增加，结束之前两个月的下降趋势，但制造业就业可能持平，矿业就业或许维持下行趋势。

**动能减缓**

虽然预期6月就业反弹，但就业市场远期动能已经减缓。第四季每月平均就业增长28.2万个，但今年前五个月，每月平均仅增加15万个就业岗位。

分析师称减速是正常的，因为经济从2007-09年衰退复苏已经进行了几年，就业市场接近充分就业。

“就业市场放缓，因为商业周期在放缓。可吸收的闲置部分减少，”渣打银行驻纽约资深美国经济分析师Thomas Costerg称。

6月非农就业增长更为强劲将与消费者支出和楼市数据一道，暗示经济环比年率增幅较第一季疲软的1.1%上升。亚特兰大联储现预计第二季经济增长2.4%。

就业市场收紧料对薪资施加上行压力。平均时薪6月料上升0.2%，与5月升幅类似。收入较上年增幅料高达2.7%，5月为上涨2.5%。

就业参与率料上升，5月为下降0.2个百分点至62.6%。

“不考虑波动...参与率在过去几年下跌后企稳，就业增长足够强劲，可以逐渐减少就业市场余下的闲置劳动力，”高盛分析师Zach Pandl称。(完)