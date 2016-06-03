综述：美国5月非农就业岗位料增16.4万 威讯罢工事件抑制增幅

2016年4月18日拍摄的资料图片，图中罢工人群在纽约Verizon一家店面前举行示威活动。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿6月3日 - 威瑞森通讯(Verizon)(VZ.N)工人罢工事件可能抑制了美国5月就业岗位增幅，但就业增长应仍足够强劲，证实就业市场趋紧，推动美国联邦储备委员会(美联储/FED)很快升息。

美国周五将公布非农就业数据，路透对分析师的调查显示，5月非农就业岗位料增加16.4万个，高于4月增长的16万个。失业率料下降0.1个百分点，至4.9%。

上周公布的一份政府报告显示，威瑞森通讯工人长达一个月的罢工可能使5月就业岗位减少35,100个。尽管罢工工人于周三返回岗位，但在非农就业数据调查的当周，他们没有获得薪资，因此被视为失业。

如果没有此次罢工，5月就业岗位可能增加约20万个，追平第一季的月均增幅。分析师和美联储主席叶伦称，月度就业岗位必须增加约10万个，才能赶上工作年龄人口的增长。

美国劳工部将于1230GMT公布就业数据。该数据可能将证实，美国经济增长在年初几近停滞后，已告反弹。

“只要报告基本符合或好于4月份，我们认为那将支持美联储在6月或7月升息25个基点，”Stone & McCarthy资深分析师Terry Sheehan表示。

美联储已经暗示，如果就业持续增长并且经济数据仍然与第二季成长回暖的趋势一致，则打算很快升息。

叶伦上周表示，如果这些条件满足，在“未来几个月”升息将可能是合适的。消费者支出、工业生产、商品出口及楼市数据全都表明，美国经济正在加速成长。第一季经济成长环比年率放缓至0.8%。

根据芝加哥商业交易所旗下的FedWatch工具，金融市场认为美联储在6月14-15日政策会议上决定加息的可能性很小，但7月会议升息的机率约为59%。

**薪资增长温和**

尽管劳动力市场趋紧，但仍未出现薪资大幅增长的迹象。5月平均时薪料较前月增长0.2%，较上年同期增长2.5%。

“鉴于薪资增长没有显而易见的加速，经济中还有较隐蔽的闲置劳动力。”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet称。

经济分析师指出，薪资增幅需要达到3.0-3.5%的水平，才能将通胀率提高至美联储2.0%的目标。然而，随着美元前阵子涨势和油价重挫的抑制效应消退，通胀正有悄然攀升的迹象。

外界还将关注其他衡量就业市场闲置状况的指标，包括因经济因素而兼职工作的人数，以找寻研判就业市场还有多久才能达到充分就业的线索。

一项衡量失业状况的广义指标目前处于八年低点。该指标包括想找工作、但已放弃求职者，以及因为找不到全职工作、不得不做兼职工作的人群。

5月各行业工作岗位料普遍增加，不过矿业岗位可能维持下行趋势。矿业就业岗位自2014年9月触及峰值后累计已减少了19.1万个，其中四分之三是支持性岗位。

制造业岗位继4月增加4,000个后，5月料减少1,000个。受威瑞森的劳资纠纷影响，资讯业岗位可能减少3.51万个。

4月时零售业岗位出现2014年12月以来首次减少，5月料出现反弹。临时服务岗位自1月以来趋弱，但5月料有改善。(完)