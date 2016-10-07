综述：美国9月非农就业岗位料增17.5万个 或推进美联储升息理据

路透华盛顿10月7日 - 美国9月非农就业岗位增幅料上升，为美国联邦储备委员会(美联储/FED)带来升息压力，并暗示在美国总统大选前，经济或正在增建动能。

据路透对分析师的调查，9月非农就业岗位料增加17.5万个，高于8月的15.1万个。

这个增幅约在今年迄今的月均增幅水平附近，美联储主席叶伦上月表示这种水准是“不可持续的”，随着时间推移可能造成经济过热。叶伦曾表示经济每个月约需创造略低于10万个就业岗位，以与人口增长形势保持一致脚步。

美国劳工部周五1230GMT将公布就业报告，数据料显示9月失业率持稳于4.9%。

“强劲的就业报告会强化加息的理由，”里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔本周在西维吉尼亚的亨廷顿市对记者谈到对就业岗位增长的普遍预估。

这将是美联储11月1-2日政策会议前的最后一份就业报告。鉴于该次会议与11月8日的总统大选离得太近，投资者认为这次几乎没有可能加息。

叶伦上月表示，美联储今年可能加息一次。但联邦基金利率期货走势显示，美联储在12月的今年最后一次政策会议上加息的可能性仅略高于50%。一些美联储的决策人士发表言论，赞成缓步上调利率。但在上月的会议上，曾有三位决策者支持加息，当时美联储决定维持利率不变。

美国共和党总统候选人特朗普指责美联储将利率维持在低位是玩政治手腕。叶伦及联储其他决策者予以否认。特朗普也曾将扭转美国制造业失业情况作为主要竞选承诺。

9月制造业就业岗位料减少，将是连续第四个月下降或持平。今年以来该行业已流失3.9万个工作岗位。

不过，就业市场整体坚挺与薪资上升可能成为民主党总统候选人希拉里的政治资本，她曾表示亦属民主党的现任总统奥巴马的政策有助于经济。

分析师预期，民间行业工人9月的平均时薪较上年同期增加2.6%。平均时薪的同比变动情况呈现加速上升迹象，不过还是慢于2007-09年经济衰退之前的水平。

美联储在去年底实施近10年来的首次升息，但此后一直维持利率不变，因为对通胀持续偏低的疑虑挥之不去。

8月就业岗位增加速度放慢，许多分析师认为这反映出针对天气因素调整数据时面临的挑战。(完)