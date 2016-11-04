综述：美国10月料增17.5万个就业岗位且薪资增幅小升 支撑升息理据

2015年7月15日，美国旧金山一场招聘会上的雇主和求职者在交谈。 REUTERS/Robert Galbraith

路透华盛顿11月4日 - 美国雇主10月料加快聘雇并提高劳工薪资，这或能有效确定美国联邦储备委员会（美联储/FED）12月升息的理据。

据路透对分析师的调查，美国10月非农就业岗位料增加17.5万个，高于9月的增加15.6万个；失业率料下降0.1个百分点至4.9%。

“预期的就业岗位增幅，应能轻易满足美联储对就业市场有一些进一步进展的判定标准，这使得12月可能升息。”纽约UniCredit Research首席美国经济分析师Harm Bandholz称。

美国劳工部周五1230GMT将公布这份众所瞩目的就业报告。而四天之后，也就是11月8日，美国将举行总统大选。

上周公布的数据显示，第三季经济加速增长。然而，分析师预期就业报告对胶着的选战几无影响。

“现在有太多的杂音。我真不知道会有任何特别的数据本身会对大选产生影响，”Wells Fargo Securities资深分析师Sam Bullard表示。

尽管美联储下个月料将升息，但其决定或将取决于周二大选结果。民主党总统候选人希拉里克林顿和共和党总统候选人特朗普紧绷的选情，已令金融市场不安。

美联储周三维持利率不变，但暗示可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。

“大选仍可能让美联储的计划生变，尤其是大选结果若为双方差距甚小，导致一方或双方候选人透过法院提出异议的话，”Capital Economics驻多伦多首席分析师Paul Ashworth表示。

**就业增长趋势放缓**

尽管10月数据料显示非农就业岗位增幅提高，但就业增长趋势已然放缓，因就业市场接近充分就业，且经济自2007-09年衰退中的复苏出现力竭迹象。

今年迄今美国非农就业岗位平均每月增加17.8万个，低于2015年的22.9万个。不过，月度就业岗位增幅仍足以吸收新进入就业市场的劳动力。

美联储主席叶伦已经表示，美国经济只需每个月创造略低于10万个就业岗位，就能跟上工龄人口的增长。

下月升息前景也可能受到薪资稳步增长的提振。10月平均时薪料较前月增加0.3%，9月为增加0.2%。

10月平均时薪料较上年同期上升2.7%，9月为上升2.6%。美联储周三对通胀给出相当乐观的评价，称物价压力“自今年稍早以来有所增强”。

尽管劳动市场接近充分就业，但薪资增长仍然温和。分析师将此归因于就业参与率偏低。

就业参与率徘徊于数十年低点附近，部分反映出人口变化。

就业强劲以及薪资增长，可能在进入假期季时支持消费者支出，从而使经济维持相对较高的成长速度。

分析师预估，上月肆虐美国东南部、引发大规模洪灾的飓风马修，对就业成长的影响甚微。不过这次风灾可能令10月的每周平均工时减少。

假期季节初期的聘雇或将使就业人数增加。

“劳动市场紧俏，企业每年都提前招聘供应稀缺的临时工，为即将到来的假期季作准备，”康乃狄格州史丹福市苏格兰皇家银行首席分析师Michelle Girard表示。

“若动手比季节性因素所预期的还要早，那么这样的季节性聘雇可能将相关数字拉高。”

10月的制造业就业料连续第三个月下降，但建筑业就业岗位可能连续第二个月增加。(完)