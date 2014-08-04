就业数据支持叶伦观点：劳动力市场依然疲弱

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透华盛顿8月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)下了一个很大的赌注，认为就业市场复苏距离刺激通胀大涨还很遥远。周五公布的一系列经济数据表明，美联储的判断很准确。
虽然劳工部的月度就业报告显示，新增就业连续第六个月多于20万个，但民间部门的薪资仍基本持平，长期失业问题几无改善。
这份报告支持美联储主席叶伦的观点，即过去一年里失业率大幅下降，掩盖了就业市场的实际疲态。这可能会给叶伦提供空间，得以把低利率维持到明年很晚的时候，而且不至于使通胀变成威胁。
“工资需要进一步成长，通胀率才会上扬。”Moody's Analytics分析师Ryan Sweet说。
7月份美国工人平均薪资为每小时24.45美元，仅比6月高出0.01美元。在过去一年里，薪资仅增长2%，2009年末以来一直处于类似的水准。在那以前，时薪的年成长率通常是3%或4%。
寻找工作的工人数量看似增加，这是令人对工资成长前景感到悲观的一个理由。
美国劳工部表示，上月有超过30万人加入劳动力市场。这是失业率上升到6.2%的主要原因。分析师普遍认为，劳动力数量增加让薪资更加难以提高。
“叶伦可以辩称，就业市场仍鲜有趋紧迹象。”Wells Fargo Funds Management市场策略师Jim Kochan说。
浏览叶伦关注的就业市场指标，请点选：reut.rs/1jV0fnp
劳动力队伍扩大，推动劳动参与率升至62.9%。
即便人口老龄化应推低就业参与率，但这一因素今年基本保持稳定，表明重新开始求职的人口增加。
出来找工作，并不意味着一定能马上找到工作。失业在26周以上的人口7月实际略微增加。长期失业率持稳在2%，是2005年和2006年时的两倍多。
劳工部还表示，衡量失业状况的广泛指标U-6失业率7月略增至12.2%，其中包括想就业但未积极求职的人口。7月这类人口增加，是就业市场乏力的又一迹象。(完)
(编译 洪曦/李爽 审校 张涛)
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