美国私募基金Elliott将出资3亿欧元 助中国财团收购AC米兰

路透米兰3月27日 - 代表美国私募股权基金Elliott的律师团周一表示，该基金正在帮助中国一家财团收购意大利传奇足球俱乐部AC米兰。

律师们在一份声明中称，Elliott将提供1.8亿欧元来完成这项收购，另外再提供7,300万欧元来帮助俱乐部应对短期内的支付需求。

一位知情消息人士称，Elliott还将额外向该俱乐部投资5,000万欧元，这样对该交易总出资额将达约3亿欧元。

前意大利总理贝卢斯科尼在8月同意将AC米兰足球俱乐部卖给一个由中国投资者组成的财团，拱手让出他对这支拿过七次欧洲冠军的球队把持了30年之久的所有权。该案将创中国在欧洲俱乐部的最大手笔投资。

该交易对AC米兰足球俱乐部的估值为7.4亿欧元，其中包括2.2亿欧元债务。收购最初计划在12月完成，但因中国投资者未能筹够这笔收购所需资金，最后期限推迟两次至4月14日。目前外界对中国投资者的身份几乎仍一无所知。(完)