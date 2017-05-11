美国KKR减持润东汽车余下持股 涉资近4亿港元--联交所资料

路透香港5月11日 - 据香港联交所周四的资料显示，美国私募股权公司KKR(KKR.N)减持中国润东汽车(1365.HK)余下持股，涉资近4亿港元。

资料显示，KKR于场外出售润东汽车1.12亿股股份，平均价每股3.527港元；本次减持后，其持股比例由11.83%降至零。

卖出价较润东汽车周四收市价4.26港元，折让17%，但与去年KKR出售部分润东持股的作价相若。润东今日收升1.19%。

去年，润东汽车原大股东Rundong Fortune Investment收购绿地控股(600606.SS)对润东的全部持股，以及KKR对润东的部分持股，每股要约价为3.5273港元。（完）