美国KKR减持润东汽车余下持股 涉资近4亿港元--联交所资料

即时观点：MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数
路透6月20日 - 美国指数公司MSCI明晟周二表示，将把中国大陆A股纳入其全球新兴市场指数。
路透香港5月11日 - 据香港联交所周四的资料显示，美国私募股权公司KKR(KKR.N)减持中国润东汽车(1365.HK)余下持股，涉资近4亿港元。
资料显示，KKR于场外出售润东汽车1.12亿股股份，平均价每股3.527港元；本次减持后，其持股比例由11.83%降至零。
卖出价较润东汽车周四收市价4.26港元，折让17%，但与去年KKR出售部分润东持股的作价相若。润东今日收升1.19%。
去年，润东汽车原大股东Rundong Fortune Investment收购绿地控股(600606.SS)对润东的全部持股，以及KKR对润东的部分持股，每股要约价为3.5273港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透北京6月20日 - 中国国家质检总局最新发布公告称，即日起允许美国牛肉输华，允许进口的牛肉指30月龄以下剔骨和带骨牛肉，包括心、肾、肝、瓣胃、牛筋，不包括扁桃体、回肠未端、碎肉及机械分离肉。
路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。