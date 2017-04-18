美国副总统彭斯称将与中日韩找出应对朝鲜的和平方案

路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。

“我们理解这一充满挑战的时期，日本民众在日本海面临的挑衅增多，”彭斯在与日本首相安倍晋三午餐会前在东京表示。“我们完全站在你们一边。”

安倍晋三称，他支持特朗普的立场，即面对朝鲜的战略性忍耐已耗尽，对朝鲜的所有选项都在台面上。(完)