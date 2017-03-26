美国副总统称白宫将同国会合作 通过税改议案

路透3月25日 - 美国副总统彭斯周六谴责国会阻挠共和党改革医保法案的计划，但承认白宫需要同国会合作，以实现接下来的一系列立法计划。

彭斯在西弗吉尼亚州对小企业团体讲话时称，特朗普总统准备转而着手下一重要事项：简化税制和下调税率。

“我们将撸起袖子，为工薪家庭、小企业和家庭农场全面减税，”彭斯说。

“特朗普总统将和国会一起合作，通过里根时期以来最大的减税议案，我们会让如今的美国经济再次动起来，”他说。

彭斯发表此番讲话的前一天，美国众议院共和党领导人撤回了全面检讨美国医保体系的议案，因支持度不够。这是总统特朗普遭遇的一次重大挫折。

“众议院的每一个民主党议员，和少数共和党议员阻挠了特朗普总统推翻奥巴马医保的计划，导致我们要重头来过，”彭斯说。

至于税改，彭斯说特朗普希望将企业税率从35%下调至15%，以鼓励投资。

众议院的税收工作委员会正在制定议案，内容是将企业税率下调至20%。(完)