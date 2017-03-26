美国副总统称白宫将同国会合作 通过税改议案

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透3月25日 - 美国副总统彭斯周六谴责国会阻挠共和党改革医保法案的计划，但承认白宫需要同国会合作，以实现接下来的一系列立法计划。
彭斯在西弗吉尼亚州对小企业团体讲话时称，特朗普总统准备转而着手下一重要事项：简化税制和下调税率。
“我们将撸起袖子，为工薪家庭、小企业和家庭农场全面减税，”彭斯说。
“特朗普总统将和国会一起合作，通过里根时期以来最大的减税议案，我们会让如今的美国经济再次动起来，”他说。
彭斯发表此番讲话的前一天，美国众议院共和党领导人撤回了全面检讨美国医保体系的议案，因支持度不够。这是总统特朗普遭遇的一次重大挫折。
“众议院的每一个民主党议员，和少数共和党议员阻挠了特朗普总统推翻奥巴马医保的计划，导致我们要重头来过，”彭斯说。
至于税改，彭斯说特朗普希望将企业税率从35%下调至15%，以鼓励投资。
众议院的税收工作委员会正在制定议案，内容是将企业税率下调至20%。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李爽)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。