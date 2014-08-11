美国加州公务员退休基金或撤出商品等风险投资--WSJ

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透8月10日 - 华尔街日报周日报导称，美国最大的养老金基金--加州公务员退休基金(California Public Employee Retirement System, Calpers)，正在考虑对投资组合作出重大调整，因试图避开商品等具有较高风险的投资。
报导援引匿名消息人士的话称，Calpers考虑是否退出或减少大宗商品、公司股票和对冲基金的持仓。据其网站，截至2014年4月30日，Calpers总资产为2,905亿美元，该基金投资策略变化会对其他州立和各地养老基金产生影响。
Calpers的代表也没有立即回复。
消息人士告诉华尔街日报，包括首席投资官Ted Eliopoulos在内的Calpers的投资管理层正讨论是否进行调整，但尚未有最终决议。
报导还称，该基金最大的调整措施可能包括撤出对于涵盖能源、食品和金属的大宗商品指数的投资。
据报导，当前Calpers对这些指数有24亿美元的投资，不到总持仓的1%。(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
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