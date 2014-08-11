美国加州公务员退休基金或撤出商品等风险投资--WSJ

路透8月10日 - 华尔街日报周日报导称，美国最大的养老金基金--加州公务员退休基金(California Public Employee Retirement System, Calpers)，正在考虑对投资组合作出重大调整，因试图避开商品等具有较高风险的投资。

报导援引匿名消息人士的话称，Calpers考虑是否退出或减少大宗商品、公司股票和对冲基金的持仓。据其网站，截至2014年4月30日，Calpers总资产为2,905亿美元，该基金投资策略变化会对其他州立和各地养老基金产生影响。

Calpers的代表也没有立即回复。

消息人士告诉华尔街日报，包括首席投资官Ted Eliopoulos在内的Calpers的投资管理层正讨论是否进行调整，但尚未有最终决议。

报导还称，该基金最大的调整措施可能包括撤出对于涵盖能源、食品和金属的大宗商品指数的投资。

据报导，当前Calpers对这些指数有24亿美元的投资，不到总持仓的1%。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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