美国五角大楼：市场力量改变稀土供需格局

路透华盛顿12月17日 -根据五角大楼最新发布的一份报告，2011年中国控制稀土出口造成的恐慌已经消退，因市场力量促使中国之外的稀土生产增长，并促使稀土用户转向替代资源。

中国、日本和美国是稀土的最大消费国。稀土可用于生产风力涡轮机、混合动力汽车、耳机、计算机硬盘以及电视机和节能灯等产品。

2011年，中国占全球稀土的95%。当年稀土价格的大涨令五角大楼担心，用于国防制造的稀土供应或许会枯竭。

但五角大楼近几周递交国会的年度报告称：“全球市场力量致使稀土供应链发生积极改变，国防工业基地需要的多数稀土材料都将得到充足供应。”

这份署期为2013年10月但并未公开发布的报告称，在2011-2012年间，全球稀土供应状况发生了很大改变，有专家预言全球稀土需求将下滑20%。

这份名为年度工业能力的报告称，稀土需求下滑导致多数稀土氧化物和稀土金属价格从2011年夏季的峰值水平下滑了60%。稀土需求减少部分归因于替代性材料应用增加。

报告称：“民间部门对市场力量的反应是一直在加大对稀土原料的开发并开发下游加工能力。”

报告称，五角大楼依然对某些重稀土元素的供应以及加工生产高纯氧化物与合金的能力表示担心。

“总的来说，这些材料的国内供应链基本成形，但是也比较单薄。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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