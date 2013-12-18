美国国防部报告：市场力量改变稀土供需格局

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月17日 - 根据美国国防部最新发布的一份报告，2011年中国控制稀土出口造成的恐慌已经消退，因市场力量促使中国之外的稀土生产增长，并促使稀土用户转向替代资源。
中国、日本和美国是稀土的最大消费国。稀土可用于生产风力涡轮机、混合动力汽车、耳机、计算机硬盘以及电视机和节能灯等产品。
2011年，中国占全球稀土的95%。当年稀土价格的大涨令五角大楼担心，用于国防制造的稀土供应或许会枯竭。
但国防部近几周递交国会的年度报告称：“全球市场力量致使稀土供应链发生积极改变，国防工业基地需要的多数稀土材料都将得到充足供应。”
这份署期为2013年10月但并未公开发布的报告称，在2011-2012年间，全球稀土供应状况发生了很大改变，有专家预言全球稀土需求将下滑20%。
这份名为年度工业能力的报告称，稀土需求下滑导致多数稀土氧化物和稀土金属价格从2011年夏季的峰值水平下滑了60%。稀土需求减少部分归因于替代性材料应用增加。
报告称：“民间部门对市场力量的反应是一直在加大对稀土原料的开发并开发下游加工能力。”
报告称，五角大楼依然对某些重稀土元素的供应以及加工生产高纯氧化物与合金的能力表示担心。
“总的来说，这些材料的国内供应链基本成形，但是也比较单薄。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当