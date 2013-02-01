美国12月个人所得创八年来最大增幅 或提振消费支出和经济

美股展望：投资者放眼全球经济升温 寻求企业获利增长动能
路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。
* 12月个人所得创八年来最大增幅
* 增长主要来自投资收益,但薪资也上升
* 美国上周初请失业金人数较前周增加3.8万
路透华盛顿1月31日 - 美国12月个人所得大增,因在税率上调开始实施前企业纷纷派息,薪资大幅上涨也增加了家庭收入.
美国商务部周四公布数据显示,12月美国个人所得增长2.6%.为八年来最大增幅.
虽然其中很大一部分源于为规避1月开始的加税而发放的特别股利,但薪资增长速度亦创下去年的较快水平.
这应支撑消费者支出,并为经济带来一些潜在动能,尽管第四季国内生产总值(GDP)意外萎缩.
"即便扣除发放股息的一次性因素...这份报告的整体情况仍十分鼓舞人心,"道明证券(TD Securities)分析师Millan Mulraine表示.
总体个人所得增幅远超过分析师预期的增长0.8%.
但另一份经济数据显示,上周初请失业金人数上升.这些数据喜忧参半,周四美股下跌,美国公债价格上涨.
个人所得大幅增加,令消费者以较好的境况步入新年,即便所得增长可能并不是均匀地分配给所有劳动者,多数特别股息都流向拥有更多投资的较富有家庭.毕竟,12月薪资增长0.6%,而且11月已经增加0.9%.
收入增加帮助推动储蓄率升至6.5%,为2009年5月以来最高.
在投资收益暂时大增的影响减弱且本月税率上调之际,这给消费者支出提供支撑.
上月,消费者支出温和增长0.2%,增幅略低于分析师预估.
商务部报告还显示通胀降温,这或将有助于美国联邦储备委员会(美联储,FED)继续宽松货币政策.
12月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升1.3%,略低于11月升幅,且远低于美联储2%的目标.剔除食品和能源的核心PCE物价指数较上年同期上升1.4%.
**初请失业金人数增加**
劳工部公布的报告显示,上周初请失业金人数增加3.8万人至36.8万人.
不过,上周数据仍表明雇主在增聘员工,尽管步伐缓慢.此前一周初请失业金人数处于五年最低位.
四周初请失业金人数均值增加250人至35.2万人.
周五将出炉的报告料显示,,美国1月非农就业岗位增加16万个,略高于12月增加的15.5万个.失业率则料持稳在7.8%.
另外,全美独立企业联盟(NFIB)称,美国小企业1月新增工作岗位创九个月来最高,受助于交通及房地产部门雇聘增加.
当天美国公布的其他主要数据还包括:
* 美国经济: 企业1月计划裁员人数和计画雇员人数同步增长--Challenger
* 表格: 美国1月芝加哥PMI为55.6,预估为50.5 (完)
(编译 李爽/王兴亚; 审校 张涛/李爽)
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