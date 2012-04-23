美国汽油需求反弹 经济天气抑或数据使然?

撰稿 Ayesha Rascoe/Selam Gebrekidan 编译 洪曦/戴素萍

路透4月23日电---根据上周公布的数据,长达数年之久的美国汽油需求下降趋势有可能见底回升.然而,较大的统计差异和反常的温暖天气仍令许多人对这一趋势抱有疑问.

美国石油协会(API)周五公布,3月美国汽油需求较一年前扩增3%至900万桶,为连续第二个月增长.

其他两项关键的美国汽油消费指标显示,汽油消费趋势若非回升、就是下降趋势正在放缓.

美国政府能源统计机构报告称,截至4月13日的四周内,美国汽油消费估计值较去年同期下降2.8%,为六个月来最小降幅.美国能源资料协会(EIA)2月终值将在周五公布,其中将包括每周数据中未收录的出口等额外数据.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse称,以四周平均值计算的汽油消费量降幅放缓至5%,上月时为6.6%.SpendingPulse是根据万事达卡支付网络的数据、加上现金及支票付款来推估汽油用量.

虽然数据采样规模不同,但重要的是趋势相当一致:2月美国每日汽油消费量约800万桶,占全球石油消费量的近十分之一,而自2007年的每日逾900万桶的记录高点稳定下滑趋势让价格受到压制,且让交易商感到气馁.

虽然诸多迹象显示,随着气油价格逼近每加仑4美元,导致汽油消费一度加速下滑,但当前消费量降幅趋缓的现象却存在着一些重大警讯.尽管经济和价格可能均是当中成因,但是这个冬季极为温和的气候可能是更大的因素.

"让我们回想上一年的景况,大西洋中部和新英格兰各州在当时受到一周又一周的暴风雪袭击.人们减少开车出门."American Fuel & Petrochemical Manufacturers主席Charles Drevna说.

"再看看今年冬天,气温达到了华氏60度(摄氏16度)."

API首席分析师John Felmy表示,汽油需求增加,意味着零售经济正在好转,但要判断原油消费是否真正抬头还太早.

他表示,实际上用於城市地区的新配方汽油(reformulated gasoline)消费量在3月下降,因油价走高令驾车人士选择公共交通.

"数据透露出好坏不一讯号."Felmy说."尽管总体来看是连续第二个月增加,但实际上从新配方汽油或常规汽油(的数据)上能看出很大不同."

需求增加的同时,汽油价格也涨至纪录季节高位.根据政府数据,3月时美国汽油零售价格均价为每加仑3.85美元,较上年同期的3.56美元上涨8%.

但价格在创下3.94美元的季节高位後已下跌约0.02美元,且预期还会进一步下跌.纽约汽油期货价格一周来下跌6.08%.政府调查的价格将在周一公布.

浏览MasterCard与政府关於美国汽油需求的比较图表,请点选(link.reuters.com/dyk77s).

**数据分歧**

捉摸不定的美国汽油数据益发令交易商和分析师感到挫败.

瑞士信贷能源研究主管Jan Stuart表示,他不相信任何数据.

他质疑EIA数据时表示,"对我而言,汽油需求下滑是没有道理可言.经济表现好转了,消费者情况也改善了,汽车能耗又没有大幅优化.那麽汽油需求怎麽可能低到这种程度?"

3月数据初值突显出该问题.EIA数据显示,截至3月30日止的四周移动均值显示需求减少3.75%,同时MasterCard公布下滑5.9%,API的数据则是成长3%.

由於美国燃料出口大增,使得EIA一周数据一直遭人诟病.因为其调查没有涵盖到美国燃料出口,必须要由历史趋势来估算.

EIA去年8月调整了其计算汽油出口的方式,因其发现1-8月的出口量被低估.

"这就是我们的处境,不只是对未来的汽油需求感到困惑,对现在和最近的都是这样,"Citi Futures Perspective能源分析师Tim Evans表示.

"如果我们真的不知道起点在哪里,预测未来汽油需求就变得更加困难,"他表示.(完)

--编译 洪曦/戴素萍;审校 张明均/石冠兰/艾茂林

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