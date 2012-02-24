分析：汽油价格上涨是否会成为美国经济的梦魇？

历史会重演吗？这是许多美国人看着汽油零售价一周周上涨时，考虑最多的问题。

记者 Lucia Mutikani; 编译 程琳/张若琪/梁睿雪

路透华盛顿2月23日电---历史会重演吗?这是许多美国人看着汽油零售价一周周上涨时,考虑最多的问题.

毕竟,去年年初汽油涨价差点让美国经济重陷衰退.

经济分析师们给出的答案是,这次情况不一样,经济复苏状况改善了很多,能够消化油价带来的冲击.

OppenheimerFunds首席分析师Jerry Webman称:"这给趋於光明的国内经济前景蒙上阴云."

能源资料协会(EIA)数据显示,今年以来美国汽油价格跳涨了8.8%,截至周一的一周均价超过每加仑3.65美元.而往年这个时候,由於季节性需求放缓,价格本该处於较低水平.

去年年初,阿拉伯之春带来的汽油价格上涨,以及日本大地震导致汽车生产中断,令美国经济增长停滞.

尽管当前汽油价格较去年同期高出0.41美元,但因不存在影响工厂生产的供应链问题,且今年逢遇反季节性暖冬,都给经济带来温和提振.

"幸运的是,美国经济正在增长,虽然力度不强,但在走上坡路.整体状况能更好的应对油价问题."加州州立大学海峡群岛分校经济学教授Sung Won Sohn称,"我们不必再担心像日本海啸那样的问题,企业和消费者信心也都已回升,就业市场在良好增长."

**原油价格接近九个月高位**

近期,从就业到制造业等多项数据强劲,令经济分析师降低了本季美国经济增长将大幅放缓的预期.

趋於乐观的前景帮助支撑了油价,尽管推动油价的主因似乎是担心西方和伊朗间的冲突最後可能致使石油供应中断.美国原油价格周三时升至每桶106.72美元的九个月高点.

西方为迫伊朗放弃核计画而宣布采取制裁.为回应西方制裁,全球第五大石油出口国伊朗扬言关闭霍尔木兹海峡这条波斯湾主要石油输运路线.西方国家表示伊朗的核计画旨在发展核武,但德黑兰辩称是用於和平用途.

虽然美国汽油价格已然跳升,但鉴於涨速并不像2011年那麽迅速,使分析师较为放心.去年5月美国汽油价格触及每加仑约4.02美元的高峰,直逼2008年7月每加仑4.16美元的纪录高位.

汽油价格上涨对通胀和经济增长均构成威胁.汽油价格对家庭造成负担,而美国家庭已然因收入增长疲弱而备感压力,因此汽油价格上涨可能排挤非能源商品和服务的支出.

油价上涨的痛苦迄今受到天然气跌价的抑制.1月天然气价格下跌2.9%,为连续第四个月下滑.

"汽油价格涨幅大约三分之一都被天然气的跌价所抵销,"德意志银行驻纽约首席经济分析师Joseph LaVorgna称.其他分析师认为其影响甚至可能更大.

然若汽油价格续涨,可能使美国联邦储备理事会(FED,美联储)的任务更为复杂.如果通胀有上升的压力,希望以进一步刺激帮助经济的官员可能得三思.

"如果我们被困在汽油价格稳步走高的环境里,会令他们束手束脚,"德国商业银行驻纽约首席经济学家Anthony Karydakis表示.

"一方面他们将关注经济再次降温的风险,另一方面他们还要注意物价上升风险."

**复苏步履迟滞**

富国证券资深分析师Sam Bullard表示,即使是汽油价格达到每加仑4美元,也不会令经济陷入衰退,但是会抵消近期延长薪资税减税限期的利好.该税惠举措今年料将为每个普通家庭节省1,000美元.

"如果只是这样,我认为我们不会重回衰退,"他说.

去年汽油价格突破每加仑4美元大关後,仅在该水平待了三周.分析师称,如果汽油价格今年再升至如此高的水平,家庭可能会认为这是暂时的涨势,并动用存款来进行采购.

就业市场走强同样被视为有助於支撑支出.美国非农就业岗位已连续两个月强劲增长.

但汽油价格上涨确实是一股新的阻力,削弱了经济经受冲击的能力.

"别忘了,时速20英里的汽车比时速60英里的车更容易停下,美国经济就是那辆时速20英里的车,因此更容易停滞不前,"OppenheimerFunds的Webman说.(完)

--审校 侯向明/张荻/徐文焰

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