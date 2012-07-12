独家：美国百利金融聘用小公司任外审遭调查

路透华盛顿/芝加哥7月11日电---据一位知情人士透露,美国调查机构正深入调查百利金融集团(PFGBest)为何聘用一家非常小的公司来担任审计.这家会计事务所看上去是在芝加哥远郊一处住所审计百利金融集团的帐目.

专家称,对於监管一家资产逾5亿美元,在美国、上海、加拿大有数百名员工的券商的监管机构而言,聘用这样一家外审是应当引起警觉的事情.

这种行为已有先例,例如旁氏骗局主角马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)聘请在纽约郊区一家购物商场办公的审计公司,金融欺诈案主角斯坦福(Allen Stanford)的投资公司聘用在加勒比海安提瓜岛一家不知名的外审.

百利金融截至2010年12月31日的财报显示,一家位於伊利诺伊州格伦代尔高地(Glendale Heights)、名为Veraja-Snelling Company的公司证明,百利遵守了隔离客户资金方面的联邦商品监管规定.

美国监管机构周二指控百利金融集团不当支用超过2亿美元的客户资金,为期超过两年,董事长兼创始人Wasendorf周一早上试图在公司办公室外面自杀,显然加剧了这场危机.

这位知情人士称,商品期货交易委员会(CFTC)正调查这家审计公司的角色.

Jeannie Veraja-Snelling於2010年2月在公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册成立这家会计事务所,注册信息显示其为主管.当周二晚间在其位於格伦代尔高地的家中联系到她时,其表示不能谈论百利有关的问题.

"我不清楚发生了什麽.我一个小时前才知道,所以没法谈论这件事."她看上去心烦意乱.

百利金融发言人没有回覆询电.

一名知情人士周二告诉路透,Wasendorf不遗余力捏造财务信息,他截获了全美期货协会(NFA)寄出的机密监管文件.该协会原以为自己寄给了PFG的存款银行U.S. Bank,但他们实际上是寄到了Wasendorf设立的邮箱.这些文件是用来独立核实券商的银行账户余额.

Veraja-Snelling & Co在2010年财报中写道,百利金融的内控不存在重大缺陷,"该公司实务和程序都很充分".

全美期货协会(NFA)证实,这家会计公司也审计了百利金融2011年的财报.该会计公司在伊利诺伊州金融监管机构并没有违纪纪录,之前也没有受到过行为不当的指控.

并不清楚百利金融周二申请破产时,该公司是否仍担任百利的审计工作.

NFA发言人拒绝进一步置评.CFTC发言人尚无评论.(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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