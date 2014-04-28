焦点：美国辉瑞欲收购英国阿斯利康

* 1月被拒后，辉瑞4月26日重提收购意向

* 阿斯利康两次均拒绝接触

* 最近医疗保健领域并购交易盛行

路透伦敦4月28日 -美国药企辉瑞(Pfizer)(PFE.N)想要收购英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)，对后者的估值可能超过1,000亿美元。如果二者合并，将形成全球制药行业中的新巨头。

辉瑞周一证实，曾在1月向阿斯利康提出收购意向，并于4月26日再次与其接触，寻求就收购事宜展开讨论。阿斯利康股价早盘大涨15%。

如果双方达成交易，将为全球制药业有史以来最大的交易之一。辉瑞此时再度出手，适逢全球制药业掀起一波购并热潮。

辉瑞在向伦敦证交所提交的声明中表示，阿斯利康这两次均拒绝展开洽谈。辉瑞表示，目前正在考虑各种选项。

辉瑞1月5日对阿斯利康提出的最初收购提议，为现金加股票报价，对阿斯利康的估值为每股46.61英镑(约合76.62美元)，当时为溢价约30%。

辉瑞称现在考虑的一个可能交易方式，让阿斯利康股东还能得到明显溢价。

阿斯利康周五收报40.80英镑，市值515亿英镑(约合866亿美元)。根据辉瑞1月收购报价，对阿斯利康的估值约合588亿英镑。

因阿斯利康股价自1月来大幅上涨，辉瑞可能必须提高收购报价，因此最终交易价值可能远远高于1,000亿美元。

阿斯利康发言人表示，公司对辉瑞的声明暂时不予置评，并称公司将考虑回应。

若收购阿斯利康，辉瑞将获得许多虽然有风险、但前景看好的实验性抗癌疗法，并且能节省大量成本。这种实验性抗癌疗法被称为免疫疗法，通过提高身体免疫系统功能来抗击肿瘤。

收购一家外国公司，对于辉瑞而言也合乎利益考量，因为辉瑞透过海外子公司累积了数以百亿美元计的资金，如果汇回美国，将被课以重税。

辉瑞过去发动大型收购的纪录洋洋洒洒，2009年以680亿美元收购惠氏，是距今最近的大型收购案，更早之前的则有法玛西亚及Warner Lambert的收购。

辉瑞近期着墨较多的是剥离部分业务，而且由于大型合并案的成效令人质疑，制药业大型并购案已经不再盛行。

但辉瑞执行长IanRead表示，只要是合乎利益考量的大型并购，他都愿意考虑，他并称，收购阿斯利康可以“保有未来可能拆分业务的灵活性。”

如果收购阿斯利康，不但可以强化辉瑞的创新药品业务，也有助充实较老旧产品业务。许多分析师预期，辉瑞终将会把较老旧产品业务独立出来。

“我们认为，这项交易将更加强化我们创造强劲稳定现金流的能力，目标是我们的业务投资及对股东的回馈，在此同时，也提供一个高效率的营运架构及实现预期中的诱人综效，”辉瑞执行长Read称。(完)

(编译 张涛/杜明霞/蔡美珍；审校 高琦/王洋/艾茂林)

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