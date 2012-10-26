宝洁季度获利超预期 控制成本取得进展

* 宝洁每股盈余1.06美元,优於市场预估的0.96美元

* 宝洁维持2013财年核心每股盈余预估不变

* 高露洁获利符合预期,计划裁员

* 宝洁股价上涨2.9%,高露洁下跌1.8%

路透10月25日电--全球最大日用品公司宝洁(P&G)(PG.N)获利增幅超预期,表明该公司在削减成本方面取得进展,也为执行长Bob McDonald减轻了一些压力.

宝洁股价周四一度上涨4%至70.83美元,为2008年10月来最高.

与此同时,竞争对手高露洁(CL.N)一度下挫3.3%.该公司此前宣布裁员计划,在很多国家经济放缓的情况下,试图提高经营的灵活性.高露洁公布第三季获利增长,符合预期,但营收下滑.

宝洁正削减100亿美元成本,并专注于关键市场、产品和国家.

Morningstar的分析师Erin Lash称:"他们越过了一道比较低的障碍.业绩比较稳固是个好消息,但我不知道压力是否真的消除了."

摩根大通分析师John Faucher称:"如果有人说是时候卖一些高露洁,买一些宝洁股票,我也不会惊讶,因为年内迄今高露洁都表现更好一些."他对高露洁的评级是中性,对宝洁为加码.

截至周三,高露洁股价年内累计上涨15%,宝洁上涨不到1%.

**营收下滑并低於预期**

包括宝洁在内,几家消费品生产商都在裁员,因消费者缩减支出,中国等主要市场增长也出现放缓.

宝洁在中国的营收增长7%,但低於中国日用品市场11%的增幅.按营收与获利计中国是宝洁第二大市场.

宝洁会计年度第一季扣除特殊费用的"核心"每股盈余(EPS)为1.06美元,去年同期为1.01美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预期EPS为0.96美元.

公司此前预计截止於9月的该季度EPS在0.91-0.97美元之间.

宝洁持续经营业务利润下滑至28.5亿美元,合每股盈余0.96美元,上年同期分别为近30亿美元和1.01美元.

公司净营收下滑4%至207.4亿美元,低於分析师预估的207.8亿美元.扣除并购,拆分和汇价波动影响的自体营收增长2%.

宝洁仍预期本会计年核心EPS为3.80-4美元.分析师平均预期为3.91美元.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。