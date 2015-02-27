美国最先进侦察机P-8A从菲律宾起飞巡航南中国海

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透马尼拉2月26日（记者 Manuel Mogato） - 美国海军周四称，美国最先进的P-8A“海神”侦察机已经开始从菲律宾起飞巡航南中国海。这是美国首次承认这一做法。
美国海军在声明中称，已在沿海和开放海洋环境下展示了P-8A的性能，并向菲律宾军方解释了该机的多任务传感器。
“这是与菲律宾军方合作的不寻常机会，”美国海军上尉、第四空中战斗组巡逻机司令Matthew Pool说道。
“与盟友分享该机的性能只会加强我们的关系。”
美国海军称，截至2月21日，P-8A已经在菲律宾部署了三周，在南中国海上空的飞行时间超过180小时。
菲律宾军方发言人Restituto Padilla指出，美国海军根据双边安全协议，从2012年起一直在菲律宾的美军基地部署P-3C“猎户座”巡逻机。
他表示，去年的换防中，P-8A取代了P-3C，但美国和菲律宾并没有宣布P-8A的飞行部署。
“我们预计会在菲律宾部署更多侦察机，加快换防频率，”Padilla说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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