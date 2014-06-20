独家：美药企艾伯维洽购SHIRE 为降低税率收购国外同业--消息

路透纽约6月19日 - 据知情人士透露，美国药企艾伯维(AbbVie) (ABBV.N)近期接触伦敦上市公司Shire (SHP.L)洽谈潜在收购。这是美国医疗企业为了降低税率而寻求收购海外竞争对手的最新尝试之举。

艾伯维市值约为860亿美元，Shire市值约380亿美元。艾伯维生产风湿性关节炎药物Humira。

消息人士称，在艾伯维就收购意向进行接触后，两家公司近几周举行了谈判，但无法保证谈判将促成交易。因相关事宜尚未公开，消息人士要求匿名。消息人士还称，双方已经就潜在交易相互通信。

消息人士还表示，也可能出现其他想要收购Shire的买家。

艾伯维称不对猜测置评。目前无法立即联系到Shire置评。

Shire于1986年在英国创立，在美国开展大部分业务，为税收目的其注册地自2008年迁往爱尔兰。由于该公司税籍在爱尔兰--全球有效企业税率最低的国家之一，加上市值规模中等，一直以来都被美国药企视为优质收购目标。

其中一位消息人士表示，Shire正在权衡接受AbbVie的求亲与维持独立公司之间的利弊，该公司执行长Fleming Ornskov甫上任满一年，拥有透过收购来实现成长的策略选项。

Shire专注于生产治疗注意力不足多动症(ADHD)的药物，占总销售的40%左右。该公司还销售治疗罕见基因失调的高价药物，并逐步推出一系列眼科和其他特殊疾病的治疗药物。

艾伯维去年从雅培(Abbott Laboratories) (ABT.N)分拆出来，公司位于北芝加哥。艾伯维因过于仰赖Humira药物而受到批抨。最近几季，Humira都占了逾半营收。

为了降低对Humira的倚赖，该公司正试图研发针对C型肝炎、癌症等其他疾病的药物治疗。

据路透之前的报导，美国制药商艾尔建(Allergan) AGN.N 也曾接触过Shire，但几个月后Allergan自己也成为了Valeant的收购目标。(完)

(编译 朱晓军/戴素萍 审校 许娜)

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