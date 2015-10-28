葛兰素史克季度营收增长9% 优于预期

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月28日 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)周三公布的季度获利优于预期，受助于艾滋病药物和流感疫苗的强劲需求，抵消了呼吸系统药物营收的持续下滑。
截止到9月30日的季度，公司营收增长9%至61.3亿英镑(94亿美元)，核心每股盈余(EPS)下降18%至0.23英镑。
汤森路透调查的分析师平均预估营收为60.8亿英镑，不计某些项目的核心EPS为0.193英镑。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。