辉瑞据称正在与艾尔建磋商 打造3,300亿美元巨擘

路透10月28日 - 据华尔街日报和金融时报报道，美国制药巨头辉瑞(Pfizer)(PFE.N)已与保妥适(Botox)生产商艾尔建(Allergan)(AGN.N)进行初步的合并磋商。这可能是今年规模最大的并购交易。

受相关报道提振，艾尔建股价在1120GMT飙升11%至320美元。

若两家公司合并，将造就全球最大的医疗保健集团，市值将达到3,300亿美元左右，超过强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)的2,780亿美元。

辉瑞的一位发言人表示，公司“不就市场传言和猜测置评”。艾尔建也拒绝置评。

收购艾尔建将提振辉瑞的营收。辉瑞今年的营收料将下降3.3%。据汤森路透I/B/E/S预估，艾尔建今年营收料将增长39%。

华尔街日报称，合并磋商仍处于初期阶段，而且也可能不会达成协议，其他细节尚不清楚。(完)