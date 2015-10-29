辉瑞据称正在与艾尔建磋商 打造3,300亿美元巨擘

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透10月28日 - 据华尔街日报和金融时报报道，美国制药巨头辉瑞(Pfizer)(PFE.N)已与保妥适(Botox)生产商艾尔建(Allergan)(AGN.N)进行初步的合并磋商。这可能是今年规模最大的并购交易。
受相关报道提振，艾尔建股价在1120GMT飙升11%至320美元。
若两家公司合并，将造就全球最大的医疗保健集团，市值将达到3,300亿美元左右，超过强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)的2,780亿美元。
辉瑞的一位发言人表示，公司“不就市场传言和猜测置评”。艾尔建也拒绝置评。
收购艾尔建将提振辉瑞的营收。辉瑞今年的营收料将下降3.3%。据汤森路透I/B/E/S预估，艾尔建今年营收料将增长39%。
华尔街日报称，合并磋商仍处于初期阶段，而且也可能不会达成协议，其他细节尚不清楚。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。