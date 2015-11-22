独家：辉瑞和艾尔建执行长就在合并后公司的职务达成一致--消息

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透11月20日 - 知情人士透露，辉瑞(PFE.N)和艾尔建(Allergan)(AGN.N)执行长同意双方在合并后公司担任的职务，从而为医疗保健行业有史以来规模最大的并购案扫除了最后的障碍之一。
消息人士周五称，辉瑞执行长Ian Read将担任合并后公司的执行长，艾尔建执行长Brent Saunders将担任另一重要职务，但未提供更多细节。其中一位消息人士称，预计未来几天将宣布达成交易。
消息人士要求匿名，因为协商尚处保密阶段。辉瑞和艾尔建拒绝置评。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。