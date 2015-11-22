独家：辉瑞和艾尔建执行长就在合并后公司的职务达成一致--消息

路透11月20日 - 知情人士透露，辉瑞(PFE.N)和艾尔建(Allergan)(AGN.N)执行长同意双方在合并后公司担任的职务，从而为医疗保健行业有史以来规模最大的并购案扫除了最后的障碍之一。

消息人士周五称，辉瑞执行长Ian Read将担任合并后公司的执行长，艾尔建执行长Brent Saunders将担任另一重要职务，但未提供更多细节。其中一位消息人士称，预计未来几天将宣布达成交易。

消息人士要求匿名，因为协商尚处保密阶段。辉瑞和艾尔建拒绝置评。(完)