焦点：辉瑞料将取得董事会批准 以逾1500亿美元收购艾尔建--消息

图为制药商辉瑞的药品Advil、Robitussin和艾尔建公司的滴眼液Refresh。 REUTERS/Carlo Allegri

路透11月22日 - 据消息人士透露，辉瑞(PFE.N)周日将会取得董事会的正式批准，同意以逾1,500亿美元收购艾尔建(Allergan)(AGN.N)，从而打造全球最大的制药企业。

这也将是医疗保健行业有史以来最大的一宗交易。辉瑞决定利用交易将公司的纳税地改到艾尔建的注册地点爱尔兰，即所谓的“税负倒置(inversion)”，从而达到降低税率的目的。因此，这项协议势必在美国大选年引来政治方面的不满。

同时，艾尔建执行长Brent Saunders在交易方面颇有建树，而对公司内部药品研发持怀疑态度，他将在合并后的公司内担当影响决策的要职，将会在药品行业内引发有关研发工作重要性的争论。

消息人士称，辉瑞在这项交易中将以11.3股自己的股票换取1股艾尔建股票，此外交易中还涉及少量现金部分，占交易总额不到10%。

消息人士补充说，现年62岁的辉瑞执行长Ian Read将担任合并后公司的执行长，45岁的Saunders则将担任一项高级职务，侧重于经营和整合。

其中一名消息人士表示，Saunders将在合并后公司的董事会占有一席之地。

因交易条件尚未公开，消息人士要求不具名。辉瑞及艾尔建均拒绝置评。

**药界巨擘**

这项交易将打造一个年营收逾600亿美元的药界巨擘，遥遥领先美国第二大药厂默克(MRK.N)，后者年营收约为400亿美元。

这将成为今年最大一宗购并案，超过啤酒商百威英博(ABI.BR)拟以1,070亿美元收购SABMillerSAB.L。而Read长期以来一直希望达成一桩税负倒置交易的目标也将成真，辉瑞将得以规避美国高达35%的企业税率。爱尔兰的税率则为12.5%。

辉瑞在与艾尔建谈判的一年多之前，决定放弃收购阿斯利康(AZN.L)并将纳税地点迁至英国的打算。

美国财政部在去年和上周都修订了有关税负倒置的规定，加大了企业通过迁往海外以躲避美国税收的难度。但专家们表示，这些修改对于阻止辉瑞的税负倒置起不到什么作用。

许多行业分析师和投资者相信，辉瑞可能在纳入艾尔建迅速成长的品牌后膨胀，到2017年将会拆分成两家公司--一家销售高利润的专利药物，另一家则出售价格便宜的非专利药品，后者在近几年来一直拖累辉瑞的业绩。

Read是一名训练有素的会计师，他表示，辉瑞在完成两项业务各自的财务分析后，可能在2016年底前作出这样的分拆决定。

辉瑞在今年稍早以150亿美元收购医疗用品公司Hospira，外界普遍认为辉瑞此举是为了让旗下非专利药品业务在出售前更有吸引力。Hospira专门销售非专利注射用药物，并研发畅销生物药品的仿制药。

艾尔建已经同意在明年年初之前，向以色列制药商Teva Pharmaceutical Industries(TEVA.TA)出售一大批非专利药业务，作价405亿美元。

华尔街一直在猜测，Read和Saunders谁会执掌合并后的公司，以及Saunders是否心甘情愿充当Read的副手，后者在辉瑞工作30多年后，在2010年成为该公司执行长。

Saunders过去五年在行业中的地位迅速上升。他让眼保健产品公司博士伦(Bausch & Lomb)业务好转，同时也掌管着Forest Laboratories和瑞士制药商阿特维斯(Actavis)，后者在今年与艾尔建合并后，使用艾尔建的名称。

在此之前，他曾帮助先灵葆雅(Schering-Plough)解决了严重的质量管控问题，随后主导了该公司与同业默克的整合，并因此赢得赞誉。

由于升迁迅速，Saunders并未主持过药物研发的完整过程，这种过程可能会耗时12年甚至更长。

与其他花重金研发新药的大型制药商不同，Saunders曾表示，收购那些在人体试验中已经显露出发展前景的药物更划算。

不过他最近在接受访问时也说过，如果开发新药对公司有利，他愿意给予更高关注。(完)