焦点：辉瑞将以1600亿美元收购艾尔建 避税问题引发激烈政治辩论

图中一名女子经过辉瑞在纽约的总部大楼。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约11月23日 - 辉瑞(PFE.N)周一称，将收购肉毒杆菌素保妥适(Botox)制造商艾尔建(Allergan)(AGN.N)，交易金额达1,600亿美元，并藉此大幅减少在美国的纳税，从而重新引发有关企业金融策略的激烈政治辩论。

合并后新公司总部将设在爱尔兰，本次收购也将成为有史以来最大一宗税负倒置案。在美国总统大选中处于领跑位置的民主党参选人希拉里克林顿闻讯作出承诺，将采取措施阻止这种日益流行且被备受争议的行为。这类行为的目的就是帮助美国企业通过将注册地点改在海外，藉此减少纳税。

合并后的公司将成为世界最大的制药商，但艾尔建和辉瑞股价跌逾2%，因投资者得知此项合并带来的成本节约力度不及他们原先希望。公司还将推迟决定是否出售仿制药业务。

美国总统奥巴马曾称那些搞税负倒置的企业缺乏爱国心，并试图打击这种行为。

另一位参加总统竞选的民主党人士--参议员Bernie Sanders呼吁奥巴马政府制止这项交易，称这“会让又一家美国企业将利润藏到海外。”

“国会必须通过真正的税收改革法案，要求那些盈利的企业缴纳他们应付的那部分税收，”Sanders说。

为了避免可能面临的约束，这次交易是由规模较小的艾尔建收购辉瑞，但合并后新公司的名称将为Pfizer Plc，并且由辉瑞首席执行官里德(Ian Read)继续领导。艾尔建总部在爱尔兰的都柏林，而辉瑞总部在美国纽约。

美国财政部担心损失大量税收收入，已经采取措施对这类“税负倒置”交易所产生的利益施加限制。这类交易往往通过将公司注册地转到低税率辖区来降低税负。美国财政部上周承认，将通过国会立法来制止这类行为。

据公司称，该交易将使辉瑞在是否出售低利润业务问题上作决定的时间推迟两年，至2018年末。

交易将增强辉瑞的产品实力，既包括快速增长的品牌产品业务，例如将增添保妥适(Botox)等产品，也包括历史较长的原有产品业务。投资者原先预计辉瑞会在2017年出售低利润业务。

“我得说我觉得失望的只有一点，那就是辉瑞推迟了其分拆举措，”Gabelli Funds的投资组合经理Jeff Jonas称，他称推迟决定是“相当保守并且是有点迟”的做法。

还有一些人对该交易的其他方面感到失望，包括预期成本节约情况，以及该公司可能增加股票回购的计划细节不详。

辉瑞在与分析师举行的电话会议上表示，此次并购交易将令该公司得以动用更多存放在海外的数以十亿美元计资金，并开展更多股票回购、派息以及业务发展。合并后的公司年营收将约为640亿美元左右。

目前暂时不清楚交易将导致的裁员规模。该交易将在2016年下半年完成。

**节税**

艾尔建执行长Brent Saunders将出任合并后公司的总裁兼首席运营官，负责管理所有商业业务。

Read表示，该交易将帮助提高辉瑞面对海外同业的竞争力。他长期以来一直希望大幅降低辉瑞在美国承担的税率。

辉瑞曾估计，今年的公司税率将约为25%，艾尔建则为15%左右。辉瑞首席财务官Frank D'Amelio称，他预期2017年时的合并税率在17-18%。

大约18个月前，Read就税负倒置所作的初步努力以失败告终。当时辉瑞欲以1,180亿美元收购英国同业阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)，但遭遇后者管理层以及英国政界的强烈反对。

Saunders表示，完成合并后，辉瑞将可进入艾尔建大约70种产品的全球市场，例如保妥适(Botox)去皱产品、阿尔茨海默症治疗药物Namenda、以及干眼症药物丽眼达(Restasis)。

对于具有166年历史的辉瑞来说，艾尔建将是其过去15年来第四大并购案，之前的三个并购案包括Warner-Lambert、法玛西亚(Pharmacia)和惠氏。

该案也使今年医疗保健领域并购案交易总规模达到逾6,000亿美元的创纪录水准。

艾尔建和辉瑞估计，两家合并后，将使2019年扣除特别项目后的每股盈余提高10%，2020年提高17-19%左右。

根据收购条款，艾尔建每股作价363.63美元，比上周五收盘价312.46美元高约16%。辉瑞股东将在合并后公司持股56%。辉瑞称，该收购价中包括80亿美元债务。

艾尔建股东每份持股可以转换成合并后公司的11.3股。

辉瑞股东可以选择现金或以1:1的比率将所持辉瑞股票转换成新公司股票，但现金总金额必须在60-120亿美元之间。

两家公司在联合声明中称，合并计划呼吁包括首席执行长Saunders和董事会执行主席Paul Bisaro在内的艾尔建的四名现任董事和辉瑞的11名董事共同组成新公司的董事会。

Guggenheim Securities、高盛(GS.N)、Centerview Partners和Moelis & Co (MC.N)将担任辉瑞的顾问，摩根大通、摩根士丹利和Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP将担任艾尔建的顾问。(完)