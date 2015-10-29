辉瑞和艾尔建考虑合并--华尔街日报

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透10月28日 - 华尔街日报周三报道，美国制药商辉瑞(Pfizer)(PFE.N)和艾尔建(Allergan) (AGN.N)正在考虑合并。
报道引述知情人士称，辉瑞最近正就一项交易接触艾尔建。
报道称，过程尚在初步阶段，可能不会产生协议，其他细节尚不清楚。
目前尚无法立即取得辉瑞置评，艾尔建则拒绝评论。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。