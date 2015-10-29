版本:
中国
国际财经 | 2015年 10月 29日 星期四 10:16 BJT

辉瑞和艾尔建考虑合并--华尔街日报

路透10月28日 - 华尔街日报周三报道，美国制药商辉瑞(Pfizer)(PFE.N)和艾尔建(Allergan) (AGN.N)正在考虑合并。

报道引述知情人士称，辉瑞最近正就一项交易接触艾尔建。

报道称，过程尚在初步阶段，可能不会产生协议，其他细节尚不清楚。

目前尚无法立即取得辉瑞置评，艾尔建则拒绝评论。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐