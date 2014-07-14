制药商Shire寻求让艾伯维将收购出价提高至530亿美元

路透纽约7月12日 - 知情人士透露，英国制药商Shire(SHP.L)寻求提高美国制药商艾伯维(ABBV.N)对其的收购出价，出价对Shire的估值约为310亿英镑(530亿美元)。

Shire周五证实，已与艾伯维会面就收购进行洽谈。消息人士称，Shire曾要求艾伯维将收购出价提高至每股近53英镑。

Shire的要价比艾伯维最新提出的每股51.15英镑的出价高得并不多，这种相对较小的价格差距，表明双方可能接近于达成协议。

根据英国并购法规，艾伯维将在7月18日前决定是宣布提高出价还是放弃。

Shire和艾伯维的代表周六未对置评请求作出答复。鉴于讨论未对外公开，消息人士要求匿名。

艾伯维周二将其对Shire的股票加现金收购报价提高至约510亿美元，希望能打动并不情愿的Shire。之前艾伯维曾三次提出收购要约，均被Shire拒绝。 艾伯维总部位于美国芝加哥郊区，公司生产热销的关节炎治疗药品阿达木单抗(Humira)和其他药物。

AbbVie亟欲买下Shire，一方面是要将税籍移往英国以节省美国税负支出，另一方面则是要扩大产品线。AbbVie目前有近60%的营收来自于全球畅销的风湿性关节炎药物阿达木单抗；这项药物将在2016年底失去美国专利保护。

AbbVie执行长Richard Gonzalez周二接受路透专访时拒绝就是否提高出价的可能性表态，但称仍在考虑所有选项。

AbbVie收购Shire的举动，是美国药厂第二度试图收购伦敦上市的竞争对手；上月辉瑞出价1,180亿美元收购阿斯利康(AstraZeneca)的行动因价格谈不拢而破局。

熟知内情消息人士周五向路透表示，Gonzalez周四在纽约与Shire执行长Flemming Ornskov会面。在这之前，部分Shire的大股东提出呼吁，致函公司董事会表达对达成交易的支持，并称AbbVie最新出价不差，Shire应该开放实地查核。

Shire是在英国创立，总部位于都柏林，不过管理单位位于波士顿，同时有大部分营收来自美国，因此在英国的业务规模有限。

所以对Shire提出收购不会造成像辉瑞收购阿斯利康时所造成的政治风暴。

Shire的Ornskov已经表示，他乐见公司以适当的价格出售，但他同时也详列AbbVie应该出更高价格的各种理由。(完)

(编译 艾茂林/张明钧; 审校 孙茉莉)

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