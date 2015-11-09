美国联邦机构调查默克和礼来药品定价问题

路透11月6日 - 美国制药大厂默克(MRK.N)和礼来(Eli Lilly)(LLY.N)披露，这两家公司因药品定价操作问题正在接受宾夕法尼亚州检察官办公室以及其他联邦机构的调查。

默克周四晚间向监管机构提交了相关文件，称已经接到检察官办公室关于Dulera定价问题的民事调查要求。Dulera是该公司一种治疗哮喘的吸入剂产品。(1.usa.gov/1kyPGgR)

默克称，该公司正在配合调查。

礼来也在上周提交给监管机构的文件中披露，宾夕法尼亚州检察官办公室以及美国司法部正在调查该公司与批发商之间的分销交易。

礼来称，调查将关注该公司与美国医疗补助计划中药品回扣部分有关的药品定价。礼来称该公司正在响应联邦机构的要求。(1.usa.gov/1kfpZCg)

在默克披露上述事宜前，美国参议院的一个委员会启动了一个针对药品定价的调查，涉及到Valeant Pharmaceuticals International Inc (VRX.TO)(VRX.N)和Turing Pharmaceuticals等公司。

默克周五收跌0.8%至54.61美元，礼来收跌0.19%至80.46美元。(完)