美联储提振美长期经济成长的火力有限--费城联储总裁

路透纽约3月22日 - 美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)对提振美国经济成长前景的火力已非常有限，美国经济未来几年可能只会缓慢成长。

在不同寻常地建议财政政策将可提振美国经济潜能的演说中，哈克淡化了经济成长率从目前的约2%强劲回升的可能性。

美联储上周维持利率不变，并调降对经济的预期，因国外形势及年初市场动荡带来风险。

根据费城联邦储备银行总裁哈克的表态，可以看出美联储政策决定委员会内部的分歧。哈克称，围绕经济潜在增长的不确定性是决策者对利率决定看法分歧的关键。

他在纽约参加一场活动时表示，就连最佳的货币政策对这些因素的影响都可能微乎其微。“因此货币政策的作用有限”。

哈克在准备的讲稿中没有讨论加息问题。(完)