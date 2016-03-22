美联储提振美长期经济成长的火力有限--费城联储总裁

达沃斯论坛：汇丰和瑞银拟从伦敦各转走一千岗位 应对退欧冲击
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透纽约3月22日 - 美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)对提振美国经济成长前景的火力已非常有限，美国经济未来几年可能只会缓慢成长。
在不同寻常地建议财政政策将可提振美国经济潜能的演说中，哈克淡化了经济成长率从目前的约2%强劲回升的可能性。
美联储上周维持利率不变，并调降对经济的预期，因国外形势及年初市场动荡带来风险。
根据费城联邦储备银行总裁哈克的表态，可以看出美联储政策决定委员会内部的分歧。哈克称，围绕经济潜在增长的不确定性是决策者对利率决定看法分歧的关键。
他在纽约参加一场活动时表示，就连最佳的货币政策对这些因素的影响都可能微乎其微。“因此货币政策的作用有限”。
哈克在准备的讲稿中没有讨论加息问题。(完)
(编译 戴素萍/李爽 审校 杜明霞/白云)
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。