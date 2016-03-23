费城联邦储备银行总裁哈克预期今年至少升息三次

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透纽约3月22日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，有强烈理由需要继续“着手”升息，并补充道倾向于今年至少升息三次。
哈克预测今年余下时间将会升息两次以上，他说道，“有强烈理由”继续升息。
上周公布的预测显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)17委员中有九名建议今年余下时间升息两次，占到了多数，其他有三名委员建议升息三次，四名委员建议升息四次，只有一名委员建议2016年就加息一次。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李爽)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。