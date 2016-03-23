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国际财经 | 2016年 3月 23日 星期三 08:48 BJT

费城联邦储备银行总裁哈克预期今年至少升息三次

路透纽约3月22日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，有强烈理由需要继续“着手”升息，并补充道倾向于今年至少升息三次。

哈克预测今年余下时间将会升息两次以上，他说道，“有强烈理由”继续升息。

上周公布的预测显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)17委员中有九名建议今年余下时间升息两次，占到了多数，其他有三名委员建议升息三次，四名委员建议升息四次，只有一名委员建议2016年就加息一次。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 李爽)

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