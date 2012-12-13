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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 13日 星期四 11:12 BJT

美军将增加在菲律宾的军事部署

菲律宾官员表示，美国和菲律宾官员料同意增加在菲律宾轮换驻防的美国军舰、飞机和军队数量。美国和菲律宾高级官员周三在马尼拉会面，讨论加强安全和经济联系。菲律宾外交部官员表示本周将批准美菲联合军事演习五年计划。图为资料图片。路透

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