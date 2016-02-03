美国称对美菲南海联合巡逻持开放态度

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透马尼拉2月3日（记者 Karen Lema） - 美国驻菲律宾大使Philip Goldberg周三称，美国对与菲律宾在南海进行联合海上巡逻的可能性持开放态度，强调美国将继续在有争议水域行使“航行自由”权利。
近期中国在南沙群岛永暑礁进行校验试飞后，菲律宾请求美国与其共同在该地区巡逻。
“我们确实与菲律宾讨论了这个问题（联合巡逻），因此我不排除这样的可能性，”Goldberg对记者们说道。
“但我们不会提前发表声明，因为我们认为根据国际法我们有权在南海行使航行自由的权利，我们将继续这么做。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)