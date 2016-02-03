美国称对美菲南海联合巡逻持开放态度

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Karen Lema

路透马尼拉2月3日 - 美国驻菲律宾大使Philip Goldberg周三称，美国对与菲律宾在南海进行联合海上巡逻的可能性持开放态度，强调美国将继续在有争议水域行使“航行自由”权利。

近期中国在南沙群岛永暑礁进行校验试飞后，菲律宾请求美国与其共同在该地区巡逻。

“我们确实与菲律宾讨论了这个问题（联合巡逻），因此我不排除这样的可能性，”Goldberg对记者们说道。

“但我们不会提前发表声明，因为我们认为根据国际法我们有权在南海行使航行自由的权利，我们将继续这么做。”(完)