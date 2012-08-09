美监管者呼吁重新评估手机辐射标准

路透华盛顿8月7日电（记者 Jasmin Melvin）---美国国会审计署(GAO)周二发布报告称，联邦通讯委员会应该重新评估15年前制定的手机辐射标准，因外界担忧手机可能导致脑瘤。

每款手机在推向美国市场以前，必须接受辐射检测，辐射不能超标，以确保对人体安全。

报告称，该标准可能无法反映最新的研究，而且检测可能无法反映手机使用的真实状况，比如有人将手机放在口袋里，有人用耳机打电话。

民主党众议员Edward Markey、Henry Waxman和Anna Eshoo为此进行了长达一年的调查。

“报告表明并无证据显示使用手机会致癌，但是安全标准与时俱进，体现手机使用和科技的趋势变化则非常重要。”Eshoo表示。

国会审计署建议联邦通讯委员会对现有的辐射容许标准和检测要求正式进行再评估，若有必要则应作出改变。

联邦通讯委员会主席Julius Genachowski在6月向委员们提出建议，呼吁正式对1996年制定的手机辐射标准进行评估。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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