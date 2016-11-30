美式风格代表皮卡车款进军中国 瞄准富裕客层

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透中国广州11月30日 - 美国福特F.N及通用汽车GM.N正瞄准中国高端买家，准备力推象征美国风格的皮卡货车，颠覆中国社会上货车多与农民和建筑工人挂钩的形象。
“中国人叫它皮卡，皮卡--一种很低阶的工人车。但(福特F-150)Raptor完全不同，”福特亚太区销售营运执行总监刘淳玮在本月的广州车展之前表示。
在多数中国城市，货车大多限于深夜行驶，但云南、辽宁、河北及河南四个省份今年已推出试点计划，允许货车进入一些城市区域，以刺激生产。
随着限制松绑，美国皮卡制造商打算与中国本地产品作出区隔，专攻中国的高端买家，像是32岁的投资顾问公司创办人孟烁(Meng Shuo，音译)。
孟烁五年前透过一家非正式代理的进口商买下一辆F-150皮卡。当时他已经有一辆雪佛兰科迈罗(Camaro)。
福特曾在4月份称，会将在美国市场连续34年热销的高性能F系列车型引入中国。该公司一位发言人称，福特正研究是否将F-150或Ranger皮卡等大众车型也引进中国，具体将视需求及未来的法规而定。
“购买Raptor车型的人可能已经拥有其他高端车，这是另一个大玩具，”刘淳玮称。
他说，这款皮卡车定位四类人：想要出类拔萃的富人；不满足于传统商务车的企业所有者；想一车多用的人；以及纯汽车机械“发烧友”。
尽管中国当局大量补贴绿色环保汽车科技，但越来越富有的中国消费者带动了大空间车型及运动型多功能车(SUV)的繁荣。随着竞争激烈的SUV领域利润率承压，汽车生产商们在高端进口皮卡车领域看到了潜在利润。
福特和通用汽车尚未公布皮卡车的价位，预计会在明年推出。但应该会比同类国产车型高出很多，因为中国会对进口车征收25%的关税。(完)
(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 刘秀红/王颖)
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