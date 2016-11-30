美式风格代表皮卡车款进军中国 瞄准富裕客层

路透中国广州11月30日 - 美国福特F.N及通用汽车GM.N正瞄准中国高端买家，准备力推象征美国风格的皮卡货车，颠覆中国社会上货车多与农民和建筑工人挂钩的形象。

“中国人叫它皮卡，皮卡--一种很低阶的工人车。但(福特F-150)Raptor完全不同，”福特亚太区销售营运执行总监刘淳玮在本月的广州车展之前表示。

在多数中国城市，货车大多限于深夜行驶，但云南、辽宁、河北及河南四个省份今年已推出试点计划，允许货车进入一些城市区域，以刺激生产。

随着限制松绑，美国皮卡制造商打算与中国本地产品作出区隔，专攻中国的高端买家，像是32岁的投资顾问公司创办人孟烁(Meng Shuo，音译)。

孟烁五年前透过一家非正式代理的进口商买下一辆F-150皮卡。当时他已经有一辆雪佛兰科迈罗(Camaro)。

福特曾在4月份称，会将在美国市场连续34年热销的高性能F系列车型引入中国。该公司一位发言人称，福特正研究是否将F-150或Ranger皮卡等大众车型也引进中国，具体将视需求及未来的法规而定。

“购买Raptor车型的人可能已经拥有其他高端车，这是另一个大玩具，”刘淳玮称。

他说，这款皮卡车定位四类人：想要出类拔萃的富人；不满足于传统商务车的企业所有者；想一车多用的人；以及纯汽车机械“发烧友”。

尽管中国当局大量补贴绿色环保汽车科技，但越来越富有的中国消费者带动了大空间车型及运动型多功能车(SUV)的繁荣。随着竞争激烈的SUV领域利润率承压，汽车生产商们在高端进口皮卡车领域看到了潜在利润。

福特和通用汽车尚未公布皮卡车的价位，预计会在明年推出。但应该会比同类国产车型高出很多，因为中国会对进口车征收25%的关税。(完)