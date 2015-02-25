奥巴马否决Keystone XL输油管法案 参议院誓言翻案

路透华盛顿2月24日 - 美国总统奥巴马周二如其所承诺的，迅速否决掉共和党要求批准Keystone XL输油管的法案，使得这个争执已久的项目再度面临无限期搁置。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)在接获奥巴马否决法案的消息之后，立刻宣布共和党所掌控的参议院将试图在3月3日之前加以推翻。

然而这可能事与愿违。尽管共和党占有多数席次，但距离可推翻奥巴马否决的门槛还少了四张票。

他们已誓言将在一项支出法案或者今年稍晚的其他法案中附带批准该油管的措词。这些法案都是总统将很难将之否决的法案。

TransCanada Corp (TRP.TO)的Keystone XL输油管每日可运送83万桶加拿大油砂原油至内部拉斯加州，途中行经美国墨西哥湾区的炼油厂及港口。这个项目已经悬而未决超过六年了。

该法案在送到白宫后仅数小时就被奥巴马否决。他表示这种回避国务院程序的做法实属不智。国务院将决定该项目是否对美国有益。

“国会意图透过这项法案回避长久以来的监定程序，这些程序将判断一条跨国输油管的建造和运作是否合乎国家利益。”奥巴马在否决书中写道。

共和党以该输油管项目可望创造就业为由而支持该项法案。去年11月选举共和党取得参众两院控制之后，将该法案列为优先处理项目。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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