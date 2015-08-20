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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 20日 星期四 15:37 BJT

皮斯托瑞斯假释决定被驳回

南非司法部长周三表示，由于对前残奥会冠军皮斯托瑞斯的假释决定不符合法律规定，原定于本周五的假释将被取消。司法部长迈克尔·马苏塔解释说，根据南非法律规定，服刑人员需要服刑超过六分之一总服刑时间才可以申请假释，而假释委员会此前做出假释决定时，皮斯托瑞斯仅服刑六个多月，尚未可以达到申请假释的十个月的时间要求，因此不能生效。路透

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