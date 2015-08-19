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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 19日 星期三 16:18 BJT

南非司法部长评估皮斯托瑞斯假释合规性

南非司法部长迈克尔·马苏塔周二表示，他正在征询法律意见以评估批准残奥会冠军皮斯托瑞斯假释一事是否合规。南非籍残奥会冠军皮斯托瑞斯因过失杀人而被判刑五年，他已经在狱中服刑10个月，根据南非法律规定，服刑超过六分之一的时间以后就可以申请假释。路透

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