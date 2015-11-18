版本:
中国
时事要闻 | 2015年 11月 18日 星期三 11:47 BJT

两架从美国起飞的法航客机因炸弹威胁紧急改道迫降--媒体

路透11月18日 - 据美国和加拿大媒体报导，两架从美国起飞的法航客机由于炸弹威胁而更改航线。

据美国CNN、NBC和加拿大的CBC报导，一架从华盛顿飞往巴黎的客机临时改降加拿大的新斯科舍省，另一架从洛杉矶飞往巴黎的客机则改降盐湖城。

报导称，两架飞机均已降落，乘客已经疏散。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐