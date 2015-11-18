两架从美国起飞的法航客机因炸弹威胁紧急改道迫降--媒体

路透11月18日 - 据美国和加拿大媒体报导，两架从美国起飞的法航客机由于炸弹威胁而更改航线。

据美国CNN、NBC和加拿大的CBC报导，一架从华盛顿飞往巴黎的客机临时改降加拿大的新斯科舍省，另一架从洛杉矶飞往巴黎的客机则改降盐湖城。