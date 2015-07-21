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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 21日 星期二 17:19 BJT

四大洲足联支持普拉蒂尼竞选国际足联主席

据欧足联消息称，包括欧足联在内，南美足联、中北美洲及加勒比海足联以及亚足联等四大洲足联选择支持欧足联主席普拉蒂尼竞选下届国际足联主席，以取代目前深陷贪腐丑闻的现任主席布拉特。欧足联通信部主管平托则透露，普拉蒂尼自今年3月连任欧足联主席以来，对目前担任的职位非常满意，他本人会在稍后向大家表明他的意向。路透

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