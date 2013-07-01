美国请求厄瓜多尔勿庇护斯诺登

(本文由路透中文网编译提供)

路透基多6月29日 - 厄瓜多尔总统科雷亚（Rafael Correa）周六称，他与美国副总统拜登进行了“诚恳”的电话交谈，美国请求他不要批准斯诺登（Edward Snowden）的避难申请。斯诺登是美国国家安全局承包商前雇员，因披露美国机密网络监控项目而被美国通缉。

科雷亚表示，他承诺在考虑斯诺登申请时，会尊重华府立场。厄瓜多尔表示，要等到斯诺登抵达厄瓜多尔或厄使馆，才能开始处理斯诺登的避难申请。

外界认为斯诺登目前仍在莫斯科谢列梅捷沃（Sheremetyevo）机场。

科雷亚对拜登的礼貌沟通态度表示赞许，称“他代表美国，非常礼貌地请求我们拒绝（斯诺登的）避难申请。”他说，电话是拜登主动打过去的。

科雷亚说：“一旦斯诺登到了厄瓜多尔的领土，当然，我们首先要听取的就是美国的看法。”

科雷亚称，厄瓜多尔驻伦敦使馆工作人员曾给斯诺登出具一份安全通行文件，但文件未经授权。他透露，此事可能与维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）有关。阿桑奇去年获厄瓜多尔庇护，目前在厄瓜多尔驻伦敦使馆内。（完）