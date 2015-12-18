美国12月服务业PMI初值降至53.7 为去年12月以来最低--Markit

路透12月18日 - 周五公布的一份行业报告显示，美国12月服务业采购经理人指数(PMI)初值降至去年12月以来最低，综合PMI也下滑。

Markit公布，美国12月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值回落至53.7，预估为56.0。11月终值为56.1。

50为扩张和萎缩的荣枯分水岭。

12月服务业新业务分项指数初值为53.1，为1月以来最低，11月终值为55.9。

美国12月MARKIT综合PMI初值为53.5，11月终值为55.9。

12月MARKIT综合新订单指数初值为52.6，11月终值为55.4。(完)