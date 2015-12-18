美国12月服务业PMI初值降至53.7 为去年12月以来最低--Markit

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透12月18日 - 周五公布的一份行业报告显示，美国12月服务业采购经理人指数(PMI)初值降至去年12月以来最低，综合PMI也下滑。
Markit公布，美国12月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值回落至53.7，预估为56.0。11月终值为56.1。
50为扩张和萎缩的荣枯分水岭。
12月服务业新业务分项指数初值为53.1，为1月以来最低，11月终值为55.9。
美国12月MARKIT综合PMI初值为53.5，11月终值为55.9。
12月MARKIT综合新订单指数初值为52.6，11月终值为55.4。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。