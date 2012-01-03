美国制造业PMI触及六个月高位 2012年经济仍面临挑战

* ISM 12月制造业指数从52.7升至53.9

* 美国工厂状况好於欧洲和亚洲

* 11月建筑支出接近两年高位

* 2012年美国经济仍面临挑战

路透纽约1月3日电---美国12月制造业增速达到六个月最快,但欧洲经济下滑以及油价上涨在新一年对美国经济构成挑战.

美国供应管理协会(ISM)制造业指数触及6月以来最高水平53.9,高於分析师预期,进一步证明第四季美国经济动能增大.该数据高於50意味着扩张.

周二的数据显示,制造业新订单增加暗示进入2012年动力满满.

"整体而言该数据良好,"RBC资本市场的首席美国分析师Tom Porcelli称,"未来既不会过热也不至于衰败.这符合我们对2012年经济的整体看法."

该数据和全球多数其他地区的制造业情况形成对比.欧元区工业2011年以惨淡划下句点,12月制造业PMI连续第五个月萎缩.亚洲制造业2011年也以疲弱局面收场.

在英国,第四季制造业表现为逾两年来最差.

分析师预期美国经济在10-12月加速成长,较前三个月的1.8%增幅来得好.Macroeconomic Advisers预测第四季经济将成长3.5%.

另一份周二公布的报告显示,美国11月建筑支出接近18个月高位.

美国股市在数据公布後上涨,道琼工业指数和标准普尔500指数分别收升1.47%和1.55%.

欲浏览PMI数据图表,请点选(r.reuters.com/guq45s)

欲浏览美国建筑支出,请点选(link.reuters.com/xec85s)

第四季增速加快的情况不太可能在今年持续下去,因高油价、仍然疲弱的美国房市及高失业率,皆危及经济复苏.

高盛在上周给客户的研究报告中表示,预期2012年成长情况和2011年雷同,以低於趋势水准的步伐颠簸前进.(完)

--编译 王丽鑫/戴素萍;审校 吴云凌

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