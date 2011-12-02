美国11月制造业活动升至五个月高位

* 11月ISM制造业指数升至52.7

* 10月建筑支出增加0.8%

* 上周初请失业金人数增加6,000人

* 初请失业金人数四周均值升至39.575万人

* 11月零售商销售一如预期增加

路透纽约12月1日电---美国11月制造业活动摆脱全球经济低迷的影响,升至五个月最高,为美国经济正在加速成长的最新佐证.

近期消费者支出和民间就业数据也巩固了人们对经济稳步增长的乐观看法.

"经济似乎终於开始展现出真正的复苏动能,"High Frequency Economics分析师Ian Shepherdson说道.

美国供应管理协会(ISM)周四公布,11月制造业指数从10月的50.8升至52.7,优於分析师预期,显示制造业继续扩张.

报告细节显示经济动能增强,降低了美国经济再次步入衰退的机率,即便欧元区经济料将萎缩.

美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2%,与低迷的上半年相比,增速快了逾一倍.虽然这仍显不足,但分析师认为第四季经济活动将更为强劲.

ISM制造业指数中的新订单分项指数升至4月来最高,出口订单指数也有改善,但步伐较为温和.

4Cast分析师Sean Incremona称,"这将使经济持续保持一些动能.现在情况没有变糟就很好了."

但全球许多国家的经济正在恶化,特别欧洲正在对抗不断升级的主权债务危机.

欲浏览美国、全球制造业图表,请点选:(link.reuters.com/pub45s)

欲浏览美国建筑支出图表,请点选:(link.reuters.com/qub45s)

欲浏览美国一周申领失业金数据图表,请点选:(link.reuters.com/feb45s)

欲浏览11月同店销售图表,请点选:(link.reuters.com/zeb45s)

**全球经济表现各异**

摩根大通发布全球制造业采购经理人指数(PMI)指数显示,11月全球制造业活动连续第三个月萎缩.该指数受欧洲和亚洲制造业表现疲弱拖累.

但美国低迷的就业市场却活跃起来.一项衡量民间部门就业情况的指标周三显示11月雇聘活动强劲,提升了周五官方就业数据亦将得到改善的预期.

不过劳工部周四公布的报告显示,上周初请失业金人数增加,提醒人们复苏过程将是缓慢的.

Decision Economics驻纽约分析师Pierre Ellis称,"(初请失业金人数)不在危险区域,但趋势没变得更加强健."

美股温和下降,因良好的ISM数据不足以阻止投资者抛盘,昨天道琼工业指数录得2009年3月以来的最佳单日表现.美国公债价格亦下挫.

**黑色星期五助力**

美国消费者似乎在假期购物开端帮助带动了经济增长,尽管分析师警告称,收入不振或将导致他们减少支出.

全美零售商联合会称,上周末零售销售达到524亿美元,高於去年同期的450亿美元.周四公布的数据显示,美国11月连锁店销售增长符合预期.

此外商务部公布,美国10月建筑支出增长0.8%,高於预估.

汤森路透/PayNet小企业贷款指数10月连续第15个月保持两位数增长,亦显示出经济成长在持续.

但分析师仍认为美国经济明年有步入衰退的风险,特别是在国会延长2011年底到期的失业救济和减税举措.

欧元区主权债务危机也可能破坏美国的经济复苏.欧元区政策制定者正在努力遏制危机蔓延,欧洲央行周四表示若政界领袖下周同意在欧元区采取更为严格的预算管控,其将采取更为强有力的行动.

美国劳工部周四公布的数据显示,11月26日当周初请失业金人数四周均值增加500人,至39.575万人.

Wells Fargo Advisors宏观策略师Gary Thayer称,"如果申请失业金人数开始增加,对经济不是一个好兆头."(完)

--编译/审校 孙茉莉/张荻/徐文焰/王翔琼

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