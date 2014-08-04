宝洁计划出售最多100个品牌并裁员

路透8月1日 - 全球最大的日用品制造商--宝洁(P&G)(PG.N)表示，将在未来两年出售约半数品牌并裁员，以恢复销售增长并节省成本。该消息推动其股价上涨。

宝洁称，将考虑出售大约90-100个品牌，这些品牌的销售在过去三年呈现下滑。

公司表示，将集中经营70-80个“核心”品牌，这些品牌过去三年占到销售总额的90%，对整体获利的贡献率超过95%。其中23个品牌的销售额在10-100亿美元之间。

宝洁未公布计划出售、保留或停产的品牌名，但执行长A.G. Lafley告诉路透，家庭、女性及婴幼儿护理业务失去的品牌要比其他四大类业务少。

该业务是宝洁增长最快的业务，在截至6月30日的一年对整体营收的贡献位居第二。

宝洁还表示，将在北美地区保留数量更少，但规模更大的分销中心，并将聚焦于扩大新兴市占率。Lafley称，新兴市场是该公司的“增长引擎”。

他告诉路透，上述举措导致的裁员规模预计低于2001年宣布的裁员近万人。

**销售增长迟滞**

宝洁的营收增长一直迟缓，过去13个季度有九个季度营收不及华尔街预期。

6月30日止第四季，剔除资产剥离和并购的内生性销售额增长2%，但汇率损失抹去了此增幅。销售净额下降1%至201.6亿美元，低于分析师的平均预估。

宝洁称，预计2015会计年度内生性销售额增幅不会超过约5%的水平，核心获利增长5%左右。

第四季营业费用下降7%，帮助宝洁实现每股0.95美元的核心获利，超过分析师平均预计的每股0.91美元。

宝洁股价周五收盘上涨3%，报79.65美元。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)

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