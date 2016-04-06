克鲁兹、桑德斯分别在威斯康星州初选中取得决定性胜利

路透密尔沃基4月6日（记者 Steve Holland） - 美国共和党总统参选人克鲁兹在威斯康星州与特朗普的角逐中取得决定性胜利，让他在关键时刻获得动力，而特朗普在未来各州初选中将面临压力。

克鲁兹周二在威斯康星州获胜表明他越发被那些不支持特朗普的共和党人视为特朗普的主要替代者。克鲁兹的获胜也增加了7月在共和党代表大会上进行罕见对决的可能性。

“今夜的胜利是多么的难以置信，”克鲁兹在密尔沃基发表胜利演讲时说道。“今夜是个转折点。这是重振的口号。”

民主党方面，桑德斯在威斯康星州轻松战胜希拉里·克林顿。

尽管在过去七个州的初选中桑德斯赢了六个州，取代希拉里的领先地位仍是艰巨的任务。

对于特朗普来说，压力在于在未来几个州的初选中取得决定性胜利，从而显示他仍将获得共和党总统提名所需的1,237名承诺代表的支持。（完）