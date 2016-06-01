美国加州州长表态支持希拉里 称特朗普是危险的人选

路透华盛顿5月31日 - 美国加州州长布朗（Jerry Brown）周二表态支持希拉里获得2016年民主党总统候选人提名，称这是防止共和党人特朗普入主白宫的唯一方法。

“我决定投票支持希拉里，因为我认为这是赢得选举、阻止危险的候选人特朗普的唯一方法，”布朗在写给加州民主党人和独立人士的公开信中称。

布朗表扬了希拉里的对手桑德斯，但指出希拉里赢得的选民数量比桑德斯多约300万，赢得的承诺代表数量也比桑德斯多几百个。

“换句话说，希拉里的领先优势是不可逾越的，民主党人用数以百万计的选票表明他们希望希拉里成为提名者。”

布朗表示，民主党人需要停止内斗，从而专注于打败特朗普，他称特朗普对移民、环境以及世界和平构成威胁。

“这是最高的赌注。我们的国家已经面临气候变化和核武器扩散的风险，新的冷战即将发生，”布朗写道。

“希拉里拥有丰富的经验，尤其是担任过国务卿，能够牢固掌握这些问题，将准备好从就职的第一天起就领导我们的国家。”（完）