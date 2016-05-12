金里奇称不排除自己成为特朗普竞选搭档的可能性

德国总理默克尔称欧洲掌握着自己的命运
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透华盛顿5月11日（记者 Steve Holland） - 美国共和党元老纽特·金里奇（Newt Gingrich）周三表示，不排除自己成为特朗普竞选搭档的可能性，但特朗普可以考虑的人选很多。
“我当然会谈论这件事，”金里奇对福克斯新闻频道的Sean Hannity说道。“我不会机械地拒绝。”
外界一直猜测金里奇可能成为特朗普的竞选搭档。他曾担任众议院议长，因此满足特朗普对竞选搭档的主要要求--能够帮助引导国会通过立法。
金里奇2012年曾参加共和党初选，但败给了最终的共和党候选人罗姆尼。他一直担任特朗普非正式的顾问。特朗普表示，已经将竞选搭档的人选范围缩小至五、六个人。
金里奇在接受福克斯采访时表示，前德州州长里克·佩里（Rick Perry）以及俄亥俄州州长卡西奇都是强有力的人选。
上周退出总统竞选的卡西奇曾明确表示不会与特朗普搭档；而佩里则表示愿意特朗普考虑他，他也支持特朗普。
“我不是唯一人选，”金里奇说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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