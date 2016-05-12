金里奇称不排除自己成为特朗普竞选搭档的可能性

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Steve Holland

路透华盛顿5月11日 - 美国共和党元老纽特·金里奇（Newt Gingrich）周三表示，不排除自己成为特朗普竞选搭档的可能性，但特朗普可以考虑的人选很多。

“我当然会谈论这件事，”金里奇对福克斯新闻频道的Sean Hannity说道。“我不会机械地拒绝。”

外界一直猜测金里奇可能成为特朗普的竞选搭档。他曾担任众议院议长，因此满足特朗普对竞选搭档的主要要求--能够帮助引导国会通过立法。

金里奇2012年曾参加共和党初选，但败给了最终的共和党候选人罗姆尼。他一直担任特朗普非正式的顾问。特朗普表示，已经将竞选搭档的人选范围缩小至五、六个人。

金里奇在接受福克斯采访时表示，前德州州长里克·佩里（Rick Perry）以及俄亥俄州州长卡西奇都是强有力的人选。

上周退出总统竞选的卡西奇曾明确表示不会与特朗普搭档；而佩里则表示愿意特朗普考虑他，他也支持特朗普。