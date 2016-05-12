金里奇称不排除自己成为特朗普竞选搭档的可能性

挪威经济：挪威财长称英国退欧和美国政治不确定性给该国经济带来风险
路透奥斯陆1月17日 - 挪威财长Siv Jensen周二在企业界会议上表示，挪威经济显示复苏迹象，但容易受到国际局势发展的冲击。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Steve Holland
路透华盛顿5月11日 - 美国共和党元老纽特·金里奇（Newt Gingrich）周三表示，不排除自己成为特朗普竞选搭档的可能性，但特朗普可以考虑的人选很多。
“我当然会谈论这件事，”金里奇对福克斯新闻频道的Sean Hannity说道。“我不会机械地拒绝。”
外界一直猜测金里奇可能成为特朗普的竞选搭档。他曾担任众议院议长，因此满足特朗普对竞选搭档的主要要求--能够帮助引导国会通过立法。
金里奇2012年曾参加共和党初选，但败给了最终的共和党候选人罗姆尼。他一直担任特朗普非正式的顾问。特朗普表示，已经将竞选搭档的人选范围缩小至五、六个人。
金里奇在接受福克斯采访时表示，前德州州长里克·佩里（Rick Perry）以及俄亥俄州州长卡西奇都是强有力的人选。
上周退出总统竞选的卡西奇曾明确表示不会与特朗普搭档；而佩里则表示愿意特朗普考虑他，他也支持特朗普。
“我不是唯一人选，”金里奇说道。(完)
路透奥斯陆1月17日 - 挪威财长Siv Jensen周二在企业界会议上表示，挪威经济显示复苏迹象，但容易受到国际局势发展的冲击。
路透1月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:16时，1港元=0.88599人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为23.61%，低于上交易日收盘的23.90%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.53 4.74 1.08 建设银行 5.62 5.79 1.10 中国银行 3.50 3.51 1.13 农业银行 3.15 3.26
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选