克林顿“丝毫不清楚”妻子希拉里是否会角逐总统

北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透华盛顿9月20日电(记者 Mark Felsenthal)---如果现任美国国务卿希拉里·克林顿有继续角逐总统的雄心，她目前对这一秘密保守得极好。
“我丝毫不清楚她决定去做什麽，”她的丈夫、美国前总统比尔·克林顿周日在CBS电视台的《面向全国》(Face the Nation)节目中说。
尽管希拉里在2008年总统大选的民主党内初选中以微弱劣势输给现任总统奥巴马，她依然凭借担任国务卿一职而停留在公众视野内。她在任内为自己赢得了能力出众的评价，也一直是总统忠诚的左膀右臂。她通常被认为是奥巴马内阁人气最高的成员。
希拉里曾表示过，无论奥巴马是否在11月6日的大选中获得连任，她都会卸任国务卿一职。
“她想休息一下，重装上阵。写本书，”她的丈夫说。
不过，她依然会是对政坛有重要影响力的人物，有关她政治前途的猜测仍会继续。
她的丈夫表示，2016年民主党内会有一批能人角逐总统宝座，包括多位现任州长和议员。
不过他表示，鉴於妻子希拉里在白宫、在参议院以及美国内阁的经历及履历，没有比她更合适的人选了。
“我要说她是最能干的，我知道我不够中立，但她在参议员及国务卿任内的作为，充分显示她的出色才干，”克林顿说。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。