克林顿“丝毫不清楚”妻子希拉里是否会角逐总统

路透华盛顿9月20日电(记者 Mark Felsenthal)---如果现任美国国务卿希拉里·克林顿有继续角逐总统的雄心，她目前对这一秘密保守得极好。

“我丝毫不清楚她决定去做什麽，”她的丈夫、美国前总统比尔·克林顿周日在CBS电视台的《面向全国》(Face the Nation)节目中说。

尽管希拉里在2008年总统大选的民主党内初选中以微弱劣势输给现任总统奥巴马，她依然凭借担任国务卿一职而停留在公众视野内。她在任内为自己赢得了能力出众的评价，也一直是总统忠诚的左膀右臂。她通常被认为是奥巴马内阁人气最高的成员。

希拉里曾表示过，无论奥巴马是否在11月6日的大选中获得连任，她都会卸任国务卿一职。

“她想休息一下，重装上阵。写本书，”她的丈夫说。

不过，她依然会是对政坛有重要影响力的人物，有关她政治前途的猜测仍会继续。

她的丈夫表示，2016年民主党内会有一批能人角逐总统宝座，包括多位现任州长和议员。

不过他表示，鉴於妻子希拉里在白宫、在参议院以及美国内阁的经历及履历，没有比她更合适的人选了。

“我要说她是最能干的，我知道我不够中立，但她在参议员及国务卿任内的作为，充分显示她的出色才干，”克林顿说。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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